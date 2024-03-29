Подмосковье 29 марта 2024, 23:05 Глава Люберец Волков пригласил жителей округа на акцию памяти о погибших в «Крокусе» Администрация Люберцы г.о.

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Глава Люберец Владимир Волков пригласил жителей городского округа не оставаться в стороне и принять участие в акции памяти о погибших в «Крокусе». Мероприятие пройдет 30 марта на центральной городской площади.

Владимир Волков подчеркнул, что 30 марта исполнится девять дней со дня чудовищной трагедии в «Крокус сити холле». В центре города, на площади перед кинотеатром «Октябрь», пройдет акция «Мы вместе» в память о жертвах теракта.

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«В память о жертвах теракта зажжем свечи и возложим цветы. Приглашаю всех желающих», — добавил Волков.

Глава муниципалитета уточнил, что мероприятие начнется в 19:50.

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