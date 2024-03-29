29 марта 2024, 23:05
Глава Люберец Волков пригласил жителей округа на акцию памяти о погибших в «Крокусе»
Глава Люберец Владимир Волков пригласил жителей городского округа не оставаться в стороне и принять участие в акции памяти о погибших в «Крокусе». Мероприятие пройдет 30 марта на центральной городской площади.
Владимир Волков подчеркнул, что 30 марта исполнится девять дней со дня чудовищной трагедии в «Крокус сити холле». В центре города, на площади перед кинотеатром «Октябрь», пройдет акция «Мы вместе» в память о жертвах теракта.
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«В память о жертвах теракта зажжем свечи и возложим цветы. Приглашаю всех желающих», — добавил Волков.
Глава муниципалитета уточнил, что мероприятие начнется в 19:50.
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Люберцы
Теракт в «Крокусе»
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