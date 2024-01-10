Подмосковье 10 января 2024, 17:03 Глава Люберец Владимир Волков проверил работу котельных в городе Наталья Лымарь

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Работу котельных взяли на особый контроль в Люберцах. Глава округа Владимир Волков вместе со специалистами сферы ЖКХ побывал на объекте, расположенном на улице 3-е Почтовое отделение, осмотрел оборудование и замерил температуру горячей воды на выходе.

«У нас проходит плановый объезд по всем тепловым объектам, которые подают тепло в жилой фонд, на социальные и промышленные объекты. Эта котельная передана городу от Минобороны. Уже полтора года мы ее эксплуатируем, и в данный момент все котлы работают в штатном режиме. Сейчас идет процесс передачи в муниципальную собственность тепловых сетей», — сообщил Владимир Волков.

Наталья Лымарь

В сильные морозы котельная поднимает температуру воды до 95 градусов, а сейчас, когда за окном всего — 4, теплоноситель доводят до 60 градусов. Дежурный оператор Олег Баторшин показал температурный график, по которому регулируется подача газа.

Наталья Лымарь

Котельная на улице 3-е Почтовое отделение обслуживает жилой дом, семь социальных объектов и 23 производственных здания. Объект построили в 1966 году.

«У нас в Люберцах есть даже котельная 1934 года постройки. Мы содержим ее в нормальном рабочем состоянии, проводим модернизацию. Все оборудование стабильно работает. Плюс к этому имеется достаточно хороший запас материалов, который мы постоянно пополняем, что дает возможность любую неисправность устранять быстро», — рассказал генеральный директор АО «Люберецкая теплосеть» Эдуард Болотный.

Наталья Лымарь

Глава округа Владимир Волков отметил, что система теплоснабжения Люберец работает штатно, без срывов и аварий. На балансе городского округа 74 котельных, 109 тепловых пунктов и 260 километров тепловых сетей. Уже сейчас строятся планы предстоящих весенне-летних работ.

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