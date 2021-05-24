Глава Люберец назвал сложной ситуацию с территорией бывшего Завода им. Ухтомского

Люберцы на протяжении нескольких лет пытаются вернуть контроль над территорией бывшего Завода сельскохозяйственных машин им. Ухтомского. С 2000 года корпуса предприятия принадлежат гражданину Швейцарии Адольфу Гасту, передает RT.

Большая часть из 40 построек сохранилась. В них устроены магазины и хостелы, логистические и складские зоны. При этом Гаст не оформил с городом земельных отношений, в результате чего он задолжал бюджету сотни миллионов рублей налогов.

«Договоров аренды земли нет. Пользуясь этим, иностранные фирмы Адольфа Гаста не платят городскому округу Люберцы за пользование землей, на которой стоят здания. Сам бенефициар не появляется в РФ уже с 2004 года», — рассказал замглавы городского округа Люберцы Андрей Сыров.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий выразил надежду, что благодаря усилиям правоохранителей этот вопрос будет решен.

«Мы провели более ста судов. И когда мы выигрываем суды и понуждаем уплачивать долги, то эти фирмы под руководством Ади Гаста перепродают здания и сооружения третьим лицам. На сегодняшний день ситуация сложная — он является собственником зданий и сооружений, администрация является собственником земли», — объяснил Ружицкий.

По его словам, на месте завода должна появиться общественная территория с скверами, садами, школами и деловой зоной.

«Поэтому, когда мы окончательно решим вопросы развития данной территории с собственником, тогда более конкретно займемся перспективой развития этого центра. Потому что это центр города Люберцы», — заключил глава городского округа.