Глава Ленинского округа Венцаль ушел в отставку

В четверг, 23 января, глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.

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Исполнять полномочия главы округа будет Алексей Спасский. Накануне он сложил с себя полномочия главы Каширы, об этом Спасский написал в своем Instagram-аккаунте.

«Это были очень насыщенные, интенсивные, непростые, но очень интересные и, я надеюсь, достаточно результативные для округа пять с половиной лет. Я не сомневаюсь, что у Каширы впереди светлое будущее и новые победы!» — написал Алексей Спасский.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа назначен на 14 февраля.

Валерий Венцаль родился 20 июня 1975 года в Харькове. В 1997 году окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники и противовоздушной обороны в Санкт-Петербурге, в 2012-м получил второе высшее образование в Московском финансово-юридическом университете по специальности юриспруденция.

Венцаль трижды избирался депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа, все созывы являлся председателем Совета. В июне 2018 года по решению Совета депутатов Валерий Венцаль стал исполняющим обязанности главы, а 11 июля 2018 года главой Ленинского городского округа.