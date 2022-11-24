Подмосковье 24 ноября 2022, 12:16 Глава Ленинского округа торжественно вручил первые паспорта 6 подросткам

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На торжественной церемонии в администрации Ленинского округа шестеро подростков получили первые в их жизни паспорта Российской Федерации. Документы вручил ребятам глава округа.

После получения паспортов и памятных подарков для юных жителей Ленинского округа провели небольшую экскурсию. Подростки познакомились с работой администрации муниципалитета и пообщались с ее сотрудниками.

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«[Раньше] было немножко по-другому. Мне было не 14, а 16 лет. Я пришел в паспортный стол, и мне из окошечка выдали [паспорт]», — рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

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С начала 2022 года уже тысяча школьников из Ленинского округа получили свои первые паспорта.

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