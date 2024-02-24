Подмосковье 24 февраля 2024, 20:29 Глава Ленинского округа Станислав Каторов встретился с волонтерами из «Пчелки Z» Источник фото: Виктория Селиванова

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Глава Ленинского городского округа посетил волонтерскую организацию «Пчелки Z». Станиславу Каторову показали форму для бойцов СВО, которую шьют волонтеры, а также руководство организации рассказало о своей работе.

Неравнодушные жители округа активно участвуют в создании специальной одежды для участников специальной военной операции. Одежду и другие необходимые бойцам вещи волонтеры отправляют на передовую.

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В честь Дня защитника Отечества сотрудники организации сделали своими руками открытки с поздравлениями и словами благодарности, которые отправили в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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