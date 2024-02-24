24 февраля 2024, 20:29
Глава Ленинского округа Станислав Каторов встретился с волонтерами из «Пчелки Z»
Глава Ленинского городского округа посетил волонтерскую организацию «Пчелки Z». Станиславу Каторову показали форму для бойцов СВО, которую шьют волонтеры, а также руководство организации рассказало о своей работе.
Неравнодушные жители округа активно участвуют в создании специальной одежды для участников специальной военной операции. Одежду и другие необходимые бойцам вещи волонтеры отправляют на передовую.
Реклама
В честь Дня защитника Отечества сотрудники организации сделали своими руками открытки с поздравлениями и словами благодарности, которые отправили в зону СВО.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Волонтеры
Ленинский округ
Реклама
Реклама