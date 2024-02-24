Подмосковье 24 февраля 2024, 12:48 Глава Ленинского округа поздравил ветерана ВОВ Канельского с прошедшим днем рождения Источник фото: Виктория Селиванова

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Глава Ленинского городского округа встретился с заслуженным членом Совета ветеранов Борисом Харитоновичем Канельским накануне Дня защитника Отечества. Станислав Каторов поздравил ветерана с праздником и поблагодарил его за вклад в развитие общественной жизни округа.

Борис Харитонович сражался за Западную Украину, воевал в Польше, принимал участие в штурме Берлина. После окончания Великой Отечественной войны он вернулся в Горловку.

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Канельский поступил на вечернее отделение в Горный техникум, а после получил распределение в одну из шахт Донецка, где проработал всю жизнь горным мастером.

Герою Великой Отечественной войны пришлось покинуть родной Донецк в 2014 году из-за госпереворота и начавшейся гражданской войны на Украине.

Сейчас он активно участвует в общественной жизни Ленинского муниципального района и является членом районного Совета ветеранов.

Глава района поздравил Бориса Харитоновича с прошедшим днем рождения и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

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