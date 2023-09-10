Подмосковье 10 сентября 2023, 10:16 Глава Ленинского округа Алексей Спасский проверил избирательные участки Андрюхина Мария

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Глава Ленинского округа Алексей Спасский и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетили избирательные участки в Видном. Они оценили работу на УИКах № 3622 и 3623 в детской школе искусств.

«На участках — без происшествий, все — в штатном режиме, настроение праздничное. Люди идут, голосуют», — рассказали председатели избирательных участков.

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«Мы и вчера смотрели избирательные участки. Вчера очень приличная была явка, сегодня, надеемся, что тоже люди придут. Но повторюсь, самое главное — дать каждому человеку возможность проголосовать, в том числе тем, которые не могут сами прибыть на участок», — заявил Спасский.

В Подмосковье работают 3983 избирательных участка, из них 3928 — постоянных и 43 — временных. За первые два дня выборов явка составила 2 420 501 человек (43,33%) на участках для голосования, и 358 683 (80,56%) избирателей проголосовали через ДЭГ.

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