Подмосковье 24 февраля 2024, 15:23 Глава Ленинского городского округа вручил медали семьям погибших в ходе СВО Источник фото: Виктория Селиванова

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Глава Ленинского городского округа вручил медали семьям погибших бойцов в ходе СВО. Торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества в Историко-культурном центре города Видное.

По словам главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, торжественное вручение медалей семьям погибших на службе СВО — это важное и значимое событие, символизирующее благодарность героям, совершившим подвиг во имя Родины.

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«Такие мероприятия напоминают о ценности жизни и событий, происходящих в военное время. Они увековечивают подвиг и жертву военнослужащих, а также служат источником вдохновения для молодых поколений, стремящихся к службе на благо Родины», — подчеркнул Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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