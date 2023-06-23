23 июня 2023, 11:30
Глава Красногорска выступил с отчетом о проделанной работе за 2022 год
Глава Красногорска выступил с отчетом о проделанной работе за прошлый год перед жителями округа. Он рассказал об успехах в строительстве и здравоохранении, экономике и предпринимательстве, о помощи семьям бойцов СВО и многом другом.
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков встретится с почетными гостями и жителями муниципалитета во дворце культуры «Подмосковье».
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«Искренне рад приветствовать всех в этом зале. Справедливо скажу, что здесь присутствует весь цвет и гордость Красногорска. Вы вносите лепту и пишете историю округа. Успехи и достижения я по праву разделяю с каждым из вас. Без ваших знаний, навыков и любви к родному краю многое бы не получилось», — отметил Дмитрий Волков.
Глава муниципалитета в своем выступлении обозначил будущие цели и задачи в образовании, здравоохранении, спорте, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах.
По результатам оценки эффективности органов местного самоуправления в 2022 году Красногорск занял 2-е место. Округ лидирует по 29 показателям.
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Красногорск
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