Подмосковье 10 декабря 2022, 14:41 Глава Красногорска встретился в женами мобилизованных Пресс-служба губернатора Московской области

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Глава Красногорска Дмитрий Волков провел очередную встречу с женами мобилизованных. На ней шла речь о теме логистики: близких военных волнует доставка посылок в зону специальной военной операции.

Женщины поинтересовались у Волкова не только о передаче личных вещей от семей, но и о наличии необходимых военно-тактических средств.

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«[Жены] хотят передать что-то родным своим, чтобы им было теплее, уютнее. Потому что многие находятся в тяжелых условиях», — отметила координатор центра поддержки семей мобилизованных граждан Наталья Фаттахова.

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Кроме того, женщины основали волонтерское движение и создали группу в соцсетях. На встрече с Волковым они поделились опытом своей деятельности.

«Мы собираем всю информацию про наших красногорских мужчин, которые находятся в зоне боевых действий: в чем они нуждаются, какая помощь им требуется. И мы уже непосредственно помогаем, доставляем до каждого бойца», — пояснила волонтер Татьяна Кулич.

В Красногорске работает центр поддержки семей мобилизованных. Родственники могут обращаться туда по любым вопросам — от положенных военным выплат до записи детей в бесплатные кружки и секции.