Прием жильцов в формате «выездной администрации» провели в Красногорске | 360°

21 октября 2022, 21:47
Прием жильцов в формате «выездной администрации» провели в Красногорске
На встрече с главой городского округа Красногорск жители микрорайона Южный рассказали Дмитрию Волкову о проблемах их домов. На встрече также обсудили транспортные проблемы.
В красногорской школе № 12 глава округа Дмитрий Волков встретился с жителями микрорайона Южный. Таким образом прошел уже традиционный для красногорцев прием в формате«выездной администрации».
Реклама
Делегация членов совета дома № 23 по улице Заводской пожаловалась главе на плачевное состояние здания. Управляющая компания не реагирует на жалобы, а дому требуются серьезные ремонтные работы, уверены местные жители.
Реклама
В итоге представителям власти предложили лично проинспектировать дом и прилегающую территорию. Дмитрий Волков пообещал разобраться с проблемой, а также принял к сведению еще ряд жалоб по ЖКХ и работе местного транспорта.
Красногорск
ЖКХ
Реклама
Реклама