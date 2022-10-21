Прием жильцов в формате «выездной администрации» провели в Красногорске | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 21:47 Прием жильцов в формате «выездной администрации» провели в Красногорске

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На встрече с главой городского округа Красногорск жители микрорайона Южный рассказали Дмитрию Волкову о проблемах их домов. На встрече также обсудили транспортные проблемы.

В красногорской школе № 12 глава округа Дмитрий Волков встретился с жителями микрорайона Южный. Таким образом прошел уже традиционный для красногорцев прием в формате«выездной администрации».

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Делегация членов совета дома № 23 по улице Заводской пожаловалась главе на плачевное состояние здания. Управляющая компания не реагирует на жалобы, а дому требуются серьезные ремонтные работы, уверены местные жители.

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В итоге представителям власти предложили лично проинспектировать дом и прилегающую территорию. Дмитрий Волков пообещал разобраться с проблемой, а также принял к сведению еще ряд жалоб по ЖКХ и работе местного транспорта.