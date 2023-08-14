Подмосковье 14 августа 2023, 07:30 Глава Красногорска Волков поздравил жителей с Днем физкультурника Екатерина Кирдина

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Глава Красногорска Дмитрий Волков поздравил жителей с Днем физкультурника и рассказал о важности развития спорта в регионе. В этот день в муниципалитете прошел финал Кубка Александра Овечкина в Академии имени Петрова.

«Я считаю важным поздравить всех с Днем физкультурника! И напомнить само значение слова физкультура», — подчеркнул Волков.

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В рамках турнира на лед в Красногорске вышли звезды хоккея, например, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук и другие.

Также в Красногорске прошли спортивные мероприятия в парках, турниры по волейболу и футболу, тренировка по йоге, веселые старты для детей, северная ходьба и мастер-класс по латинским танцам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил финал хоккейного события и поблагодарил организаторов и спортсменов. Он заявил, что регион будет увеличивать количество участников в будущем.

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