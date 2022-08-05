Глава Красногорска провел личную встречу с жителями Павшинской поймы

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков встретился с жителями Павшинской поймы. Выездной прием граждан, на котором присутствовали представители коммунальных, правоохранительных и других организаций, провели в школе № 19.

Как отмечают местные жители, в подобном формате личных встреч удается решить многие вопросы.

«Что касается ЖКХ, вывоза мусора, уборки снега — все это работает. У нас вывозится все и всегда. Считаю, что нужно постоянно взаимодействовать, ведь высказанная единый раз проблема не решится за один раз. Это невозможно, потому что огромный район. Но если системно работать с администрацией и чиновниками на местах, рано или поздно любой вопрос будет решен», — поделился своими мнением житель Павшинской поймы Андрей Лякишев.

Самыми многочисленными оказались вопросы в сфере ЖКХ. Жители смогли обсудить с руководством округа совершенно разные моменты, начиная от улучшения жилищных условий многодетной семьи и строительства соцобъектов — до качества благоустройства и работы управляющих компаний. Дмитрий Волков отметил, что коммунальная отрасль всегда является лидером по количеству обращений в администрацию. Поэтому такие вопросы требуют особого внимания.

«Для нас важно найти точки соприкосновения. Если вот такие „выездные администрации“, которые проводятся поближе к дому, к улице, ко двору удобны для жителей, значит, мы на правильном совместном пути», — добавил Волков.

Личные выездные встречи продолжатся не только в территориальных отделах, пообещал глава округа. Планируется, что вскоре прием пройдет в том числе в новых микрорайонах Красногорска. Ближайший — в «Изумрудных холмах».