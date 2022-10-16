Глава Красногорска поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником | 360°

Подмосковье 16 октября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

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Viber Глава Красногорска поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником пресс-служба администрации городского округа Красногорск

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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

«Пожимаю руку, благодарю и уважаю за ваш напряженный труд, за то, что достойно, с честью, при любой погоде — и в зной, и в холод, трудитесь на благо общего дела», — обратился к работникам Дмитрий Волков в своем Telegram-канале.

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Глава Красногорска пожелал всем здоровья, хорошего настроения и благоприятных условий труда.

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Общая протяженность дорог в Красногорске составляет более 450 километров, отметил глава округа. Совместно с муниципальной службой здесь ежедневно трудятся еще шесть подрядных организаций, а это более чем 150 единиц техники и 700 работников.

День работников дорожного хозяйства отмечают ежегодно в третье воскресенье октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области идет масштабная реализация региональных дорожных проектов.

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