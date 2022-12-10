Подмосковье 10 декабря 2022, 13:54 Глава Красногорска поздравил Героя Соцтруда Кузнецову с Днем героев Отечества Пресс-служба губернатора Московской области

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В Красногорске Герой Соцтруда Мария Кузнецова получила поздравления с Днем героев Отечества. В гости к пожилой женщине лично приехал глава городского округа Дмитрий Волков.

Марии Кузнецовой — 98 лет. Она советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда и почетный гражданин Красногорска.

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«Вам дай Бог здоровья, спасибо, что вы у нас есть. Потому люди с таким стержнем — в 28 лет уже быть на руководящей должности, собой объединять коллективы, — мне кажется, это для нас, для молодых, большой пример», — сказал Волков.

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Кузнецова занимала должность председателя колхоза с 1952 года. После войны хозяйство было в упадке, но женщине удалось исправить ситуацию.

«У меня всю жизнь было такое настроение, что надо сделать и как можно больше. У меня была энергия большая», — поделилась пенсионерка.

День героев Отечества стали отмечать в России 14 лет назад. Но сове начало праздник берет во времена правления Екатерины II, которая учредила орден Святого Георгия Победоносца.