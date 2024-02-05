Подмосковье 05 февраля 2024, 10:39 Глава Красногорска подписал соглашение о сотрудничестве с «Академией СКА» Телеканал «360»

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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и генеральный директор «Академия СКА» Роман Ротенберг подписали соглашение о сотрудничестве. Они займутся развитием и популяризацией физической культуры и спорта на территории муниципалитета.

Дмитрий Волков и Роман Ротенберг вместе посетили очередной матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, который прошел на льду «Красногорск Арены». Хоккеистам «Академии СКА-Юниор» предстояло сразиться с представителями золотого дивизиона — командой «Алмаз». Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу коллектива из Красногорска.

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Сотрудничество между «Академией СКА» и Красногорском будет осуществляться по различным направлениям. В подписанном документе в качестве важных задач обозначили создание условий для занятий спортом различных категорий населения, развитие инфраструктуры и материально-технической базы, а также организацию и проведение массовых мероприятий.

«Главное вокруг этого намерения и того соглашения, которое мы подписали, — это наше будущее и наши дети. Там, где наши дети и легендарный вид спорта, которым всегда славилась наша страна во всем мире, там всегда будущее», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

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