Подмосковье 18 января 2023, 16:48 Глава Красногорска передал металлоискатели участникам СВО

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Глава Красногорска Дмитрий Волков передал активистам движения «Тыл-фронту» 9 металлоискателей для военнослужащих, выполняющих задачи по разминированию в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

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«Глава Красногорска нам оказывает огромную помощь. Сегодня — приборами поиска, которые будут отправлены ребятам в район выполнения специальной военной операции для организации разминирования освобожденных территорий, которые в настоящий момент сильно засорены взрывоопасными предметами», — сказал командир отряда разминирования Международного противоминного центра Дмитрий Храмов.

Он поблагодарил главу и администрацию Красногорска за поддержку, которую те оказывают саперам, и отметил, что они помогают спасать жизни мирных жителей. Дмитрий Храмов добавил, что новые металлоискатели не боятся влаги и реагируют разными звуками на различные предметы.

Ранее участникам СВО уже передали несколько планшетов от администрации Красногорска.

Также глава округа Дмитрий Волков поручил заместителям взять в работу поступившую на встрече просьбу о помощи в приобретении тепловизионных прицелов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с бойцами СВО в Звенигороде и пообещал помочь с лечением.

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