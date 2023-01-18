18 января 2023, 16:48
Глава Красногорска передал металлоискатели участникам СВО
Глава Красногорска Дмитрий Волков передал активистам движения «Тыл-фронту» 9 металлоискателей для военнослужащих, выполняющих задачи по разминированию в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
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«Глава Красногорска нам оказывает огромную помощь. Сегодня — приборами поиска, которые будут отправлены ребятам в район выполнения специальной военной операции для организации разминирования освобожденных территорий, которые в настоящий момент сильно засорены взрывоопасными предметами», — сказал командир отряда разминирования Международного противоминного центра Дмитрий Храмов.
Он поблагодарил главу и администрацию Красногорска за поддержку, которую те оказывают саперам, и отметил, что они помогают спасать жизни мирных жителей. Дмитрий Храмов добавил, что новые металлоискатели не боятся влаги и реагируют разными звуками на различные предметы.
Ранее участникам СВО уже передали несколько планшетов от администрации Красногорска.
Также глава округа Дмитрий Волков поручил заместителям взять в работу поступившую на встрече просьбу о помощи в приобретении тепловизионных прицелов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с бойцами СВО в Звенигороде и пообещал помочь с лечением.
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Красногорск
Специальная военная операция РФ на Украине
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