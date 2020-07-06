«Девочка быстро идет на поправку». Глава Красногорска навестила малышку, пострадавшую от падения мусора с балкона

В Красногорске на девочку четырех лет с балкона выкинули пакет с мусором, в котором находилась стеклянная бутылка. Малышке потребовалась операция, сейчас ребенок идет на поправку. Ее навестила глава округа Эльмира Хаймурзина.

Девочку лечат в Красногорской больнице № 1. У ребенка диагностировали перелом костей черепа и гематомы. Ей сделали операцию и перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.

В понедельник малышку навестила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина. Она узнала о состоянии девочки, пообщалась с ее лечащими врачами.

«Мы на постоянном контакте с нашими врачами. Сегодня пообщались с ее мамой, она дежурит у дочки круглые сутки. Видим, что девочка быстро идет на поправку, смотрит мультфильмы, разговаривает и играет», — отметила Хаймурзина.

По прогнозам врачей, ребенку не понадобится специализированная реабилитация.

«Состояние ребенка удовлетворительное. Прогноз благоприятный. Специализированная реабилитация, двигательная терапия не требуется», — уточнил заведующий отделением Красногорской городской больницы № 1 Дмитрий Кудрявцев.

Он добавил, что через 3-4 месяца девочке сделают контрольную КТ головы.

Глава Красногорска поблагодарила врачей за своевременную квалифицированную помощь.

Также Хаймурзина поручила провести профилактические беседы по безопасности с жителями микрорайона Изумрудные холмы.

Беседы провели с родителями несовершеннолетних детей. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации округа по ЖКХ Роман Комиссаров, заместитель главы по безопасности Виктор Моисеев, сотрудники управления по делам несовершеннолетних, отдела безопасности администрации округа.

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили девять семей, которые находятся на профилактическом учете, а также прошли по квартирам. Правила безопасного поведения объясняли и родителям, и подросткам, гуляющим на детской площадке без взрослых.

«Мы обращаем внимание родителей на соблюдение правил безопасности, на то, что нужно контролировать вопросы поведения и времяпровождения своего ребенка. Сейчас большинство родителей находятся на работе, лагеря работают не в полной мере, и дети остаются без внимания», — пояснила начальник управления по делам несовершеннолетних администрации округа Красногорск Светлана Мартынова.

За последние несколько дней в данном микрорайоне зафиксировали несколько случаев сброса мусора и прочих предметов из окон жилых домов.

Накануне мальчик выбросил мусор с балкона 23-го этажа. В пакете лежала стеклянная бутылка, которая упала на голову проходящей внизу девочке. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. К расследованию привлекли подразделение по делам несовершеннолетних.