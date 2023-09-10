Подмосковье 10 сентября 2023, 16:18 Глава Красногорска Дмитрий Волков проголосовал на выборах Екатерина Кирдина

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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков пришел проголосовать на выборах в Московской области. Он выбрал очный формат.

«Уже третий день голосования, я хочу поблагодарить жителей. Отдельно хочу поблагодарить за организацию выборов, выборного процесса избирателей и членов избирательной комиссии. Очень хорошие отзывы мы получаем за все дни голосования», — подчеркнул Волков.

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По данным на 15:00, явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека или 86,9% от всех зарегистрированных.

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