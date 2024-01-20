Подмосковье 20 января 2024, 14:54 Глава Красногорска Дмитрий Волков окунулся в крещенскую купель вместе в прихожанами Телеканал «360»

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В ночь с 18 на 19 января вместе с прихожанами в освященную иордань окунулся и глава муниципалитета Дмитрий Волков. В этом году специально оборудованные купели посетили свыше 4600 человек.

Для всех желающих провести обряд купаний на праздник Крещения в округе оборудовали семь мест с купелями. Для обеспечения безопасности обряда у каждой купели дежурили спасатели, сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Также были организованы точки с кострами для быстрого обогрева после купаний.

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«В этом и есть наше единение и сила духа, она еще нас делает сильнее, крепче. Поэтому искренне хочу всех поздравить, поблагодарить. И тех, кто занимается организацией, наше духовенство, потому что вся сила в молитве, но вокруг молитвы объединены все мы», — подчеркнул глава Красногорска Дмитрий Волков.

Для жителей Павшинской поймы в этом году праздник Крещения Господня особенный. Здесь впервые организованы купели около собора святителя Николая. Подготовиться к погружению в суровую зимнюю погоду все желающие смогли в теплых раздевалках, а после омовения подкрепиться горячей кашей и ароматным чаем со свежей выпечкой.

В этом году в Подмосковье подготовят 226 мест для крещенских купаний. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность мероприятий.

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