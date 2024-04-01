Подмосковье 01 апреля 2024, 13:03 Глава Красногорска Дмитрий Волков объявил о начале месяца чистоты и благоустройства Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Глава Красногорска Дмитрий Волков объявил начало месяца чистоты и благоустройства. Об этом он заявил на совещании с руководящим составом округа 1 апреля.

Месяц чистоты и благоустройства пройдет в Подмосковье в апреле. В это время проведут субботники во дворах, общественных территориях и у социальных объектов.

Реклама

«Апрель — горячая пора, когда надо успеть все очистить, отмыть и покрасить, чтобы Подмосковье было полностью готово к новому сезону. На территории Красногорска месяц чистоты и порядка начался 1 апреля», — отметили в администрации округа.

К субботникам присоединятся трудовые коллективы, муниципальные предприятия, управляющие компании и волонтеры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».