Глава Котельников встретился с женским бизнес-сообществом

Источник фото: телеканал «360»

«Прежде всего, какие проблемы — это выход из пандемии. Потому что она как раз коснулась всех спектров бизнеса, и крупного, и мелкого. И очень многие предприятия как раз не попали в те меры поддержки, которые даны на региональном и федеральном уровне. Поэтому мы со своей стороны пытаемся помочь. Ведь иногда не обязательна финансовая помощь, а важно сопровождение бизнеса», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Например, свой проект — центр молодежного инновационного творчества «Призма» — Элина смогла открыть не сразу. Зато позже получила субсидию от правительства Московской области в размере семь миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в центре проводятся занятия по раннему развитию, подготовка к школе, психологические консультации, театральные и танцевальные уроки. Есть современный компьютерный зал.

На самом деле, у меня было две попытки. Одна попытка была неудачная, но на следующий год мы сделали еще одну заявку и уже получилось Элина Розанова предприниматель

«Это дало мне время собрать много информации. Потому что я встречалась с большим количеством руководителей ЦМИТ, с руководителями инженерных кружков, общалась, узнавала, как это выглядит. Было взаимодействие и с министерством, и с администрацией округа», — рассказывает предприниматель Элина Розанова.

Источник фото: телеканал «360»

Предпринимательницы из сфер образования, красоты, общественного питания встретились c главой округа в неформальной обстановке, на свежем воздухе. Началась встреча с экскурсии по конно-спортивной школе — именно это место выбрали для совещания. Потом уже состоялась беседа за круглым столом.

Источник фото: телеканал «360»

«Я являюсь директором МУ, но мне всегда интересно общаться с бизнесом. И, кроме того, мы какие-то отношения здесь завязываем. Мы очень часто находим партнеров, которые помогают нам, нашей школе. Поскольку в Котельниках бизнес вообще социально ориентированный, то такие встречи очень интересны. Я вижу, как люди здесь знакомятся, находят какие-то точки соприкосновения, какие-то варианты развития своего дела. Это замечательно», — сказала директор муниципальной школы конного спорта «Белка» Анна Пахомова.

Это первая встреча с женским бизнес-сообществом после снятия ограничений. В администрации Котельников уверены: на таких мероприятиях можно не только получить финансирование, но и найти партнеров и поделиться опытом.