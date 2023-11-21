Подмосковье 21 ноября 2023, 15:33 Глава Котельников Сергей Жигалкин обсудил с медработниками закупку оборудования Unsplash

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Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин провел круглый стол с медицинскими работниками. Они обсудили закупку оборудования и строительство поликлиники, которую планируют сдать в 2025 году.

Работа узкопрофильных специалистов, новый цифровой маммограф, рентгенологическое и другое медицинское оборудование, приобретенное Котельниковской городской поликлиникой, — все это стало главными темами обсуждения медработников и главы округа.

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«Все вы видите строящуюся поликлинику, никто не верил, что будет построена на 400 посещений. Тоже много писали, что будет торговый центр, не очень доверяли. Для нас тоже этот вопрос дался не очень просто», — поделился Сергей Жигалкин.

Отметим, что площадь новой поликлиники составит более 12,5 тысячи квадратных метров. Сдать в эксплуатацию здание застройщик должен в первом квартале 2025 года.

Главный врач ГБУЗ МО «Котельниковская городская поликлиника» Дмитрий Полынин подчеркнул, что новое медицинское учреждение будет на шаг впереди.

«Вот то оборудование, которое нами запланировано, а большую часть объема именно мы закладывали, когда делали МТЗ на строительство поликлиники. То есть Федерация выделяет деньги, Минстрой строит, а мы — заказчики, мы заказали то, что необходимо для жителей», — рассказал Дмитрий Полынин.

Отметим, что на круглом столе прозвучало множество вопросов, напрямую с медициной не связанных, но волнующих жителей Котельников. Все обращения граждан были переданы в разработку профильным специалистам.

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