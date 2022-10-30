Глава Котельников поздравил волонтеров с Днем добровольца | 360°

Подмосковье 30 октября 2022, 00:11 Глава Котельников поздравил волонтеров с Днем добровольца

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На связи в любое время суток и готовы оказывать помощь всем нуждающимся — это про волонтеров и добровольцев из Котельников. Волонтерское движение в городском округе начало формироваться несколько лет тому назад и по-настоящему показало свою востребованность во время пандемии коронавируса. С Днем добровольца ребят поздравил глава округа Сергей Жигалкин.

Студент-первокурсник Тимирязевской академии Андрей Капленко «волонтерит» уже три года. Творить добро и помогать людям Андрею очень нравится. К тому же, это помогает заводить новые знакомства и даже лучше учиться, делиться волонтер.

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«Очень рад этому празднику и считаю, что достоин отмечать его и очень горжусь тем, что могу помогать людям и своему городу», — поделился студент, волонтер г. о. Котельники Андрей Капленко.

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В волонтерском движении Котельников принимает активное участие не только молодежь. Частный предприниматель Александр Речкин, который оказывает помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, получил от администрации в пользование помещение для своей миссии. Теперь Александр с командой добровольцев смогут помочь еще большему числу нуждающихся. Поддержка людей Донбасса, российских мобилизованных военнослужащих и их семей — одна из основных целей волонтеров в Котельниках.

«С каждым годом сторонников волонтерства становится все больше и больше, и очень радует, что наши ребята — и молодые, и более взрослые — занимают активную гражданскую позицию и оказывают огромную помощь нашему населению. Активно все начало развиваться в период пандемии, когда все сидели дома, нужна была помощь и наши ребята оказывали эту помощь каждый день. А сегодня, когда идет специальная военная операция, как никогда становится важным опекать семьи ребят, которые ушли в ряды наших ВС в частичную мобилизацию», — отметил глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Отличившимся в ходе работы волонтерам вручили благодарственные письма и памятные подарки от главы и Совета депутатов Котельников.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что переселенцам из Белгородской области окажут помощь в трудоустройстве в Подмосковье.