Глава Котельников поздравил сотрудников гипермаркета «Глобус» с Днем работников торговли

В преддверии Дня работников торговли глава Котельников Сергей Жигалкин посетил один из самых больших гипермаркетов Подмосковья. Он прошелся по «Глобусу» и поздравил сотрудников с праздником.

В гипермаркете работает собственное производство. Всего в нескольких метрах от прилавков пекут хлеб, делают мясные полуфабрикаты, колбасы и сосиски. Всего в «Глобусе» производят более 150 видов хлебобулочных изделий.

«В течение дня весь ассортимент обновляется несколько раз, чтобы покупатель мог с утра прийти, приобрести продукцию, днем и вечером, когда основной поток покупателей пришел и взял в магазине свежий вкусный хлеб», — отметил региональный руководитель производства «Пекарня» Александр Прокопенко.

Отдельное внимание уделяется рыбному отделу. С момента улова до доставки в магазин проходит не более трех дней. Здесь же ее и готовят. В составе никаких лишних ингредиентов. Жигалкин в этом убедился лично, когда заглянул в коптильню.

«Показали, что действительно в рыбе нет никаких консервантов, есть только натуральные продукты соль, и рыба их посола довольно-таки очень вкусная, и конечно же произвело впечатление приготовление мяса. Буженина — вкус наверное юности, действительно натуральный продукты», — подчеркнул глава городского округа.

Завершением обзорной экскурсии по гипермаркету стало награждение. Жигалкин поздравил коллектив «Глобуса» с Днем работников торговли и вручил лучшим сотрудникам благодарственные письма и цветы.