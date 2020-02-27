Глава Котельников отчитался перед жителями о проделанной работе

В Котельниках сделали пристройку к школе, а также создадут воспитательно-образовательный комплекс. Это сделают по губернаторской программе «Образование Подмосковья». В городе решают вопрос с дорогой в промзоне. На нее поступало много жалоб. В этом году дорогу ждет капитальный ремонт. Итоги работ в Котельниках подвел глава Андрей Булгаков.

За строительством пристройки к школе № 2 Вера Никитина с дочерью Еленой наблюдали целый год. 1 сентября новенький корпус открыл двери для учеников. Для города это важное событие. Пристройка стала первым образовательным учреждением, построенным в городе почти за 40 лет. И это лишь первый шаг в решении вопроса второй смены в Котельниках. В микрорайоне Южный создадут воспитательно-образовательный комплекс по губернаторской программе «Образование Подмосковья». Кроме того, открылась спортивная площадка, на которой можно играть в любое время года.

Решаются и вопросы с некачественной дорогой в промзоне. На нее поступало много жалоб. В этом году трассу внесли в программу капитального ремонта. Итоги работ в Котельниках подводил глава Андрей Булгаков. Отчет он представил в одном из крупнейших торговых центров Европы. В зал «Театра на высоте» вход был свободным. Там собрались почетные жители, представители общественности, ветераны, предприниматели — все, кому небезразлична жизнь города.

Источник фото: телеканал «360»

«Любую встречу, даже такую официальную, как ежегодный отчет, важно проводить после консультаций, расширенных с жителями. Изучать ситуацию в соцсетях, в директе, в муниципальном ЦУРе. И просто чувствовать реально, что волнует каждого. В этом и залог нашей котельнической чуткой власти», — сказал Андрей Булгаков, глава г.о. Котельники.

Еще одна важная задача, которую проговорил Булгаков — это стимулирование инвестиций. По его мнению, это приличная часть поступлений в бюджет. Все планы, о которых рассказал глава Котельников, уже предусмотрены муниципальными программами. Но, помимо этого, он предложил рассмотреть и реализовать ряд городских проектов, которые станут мерами дополнительной поддержки для жителей города.