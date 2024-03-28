28 марта 2024, 18:30
Глава Котельников обсудил с жителями графики и маршруты общественного транспорта
Новый перевозчик «Авто-экспресс» проанализировал пассажирские потоки в городском округе Котельники. Компания использует по шесть транспортных средств на каждом из маршрутов, что на сегодняшний день полностью отвечает потребностям в перевозках жителей, сообщили в пресс-службе администрации.
Сегодня глава городского округа Сергей Жигалкин встретился с руководством «Авто-экспресса» и вместе с коллегами проверил состояние подвижного состава, а также обсудил графики и маршруты общественного транспорта. Еще одним вопросом на повестке встречи был способ оплаты проезда.
Пассажиры обратили внимание на удобство транспортных средств, которые теперь курсируют по городу. Один из участников встречи вместе с тем отметил, что на маршруте № 474, по его оценке, слишком большой интервал движения.
Жигалкин после этого поручил проработать вопрос сокращения интервала с АО «Мострансавто».
Котельники
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