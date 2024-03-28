Подмосковье 28 марта 2024, 18:30 Глава Котельников обсудил с жителями графики и маршруты общественного транспорта администрация городского округа Котельники

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Новый перевозчик «Авто-экспресс» проанализировал пассажирские потоки в городском округе Котельники. Компания использует по шесть транспортных средств на каждом из маршрутов, что на сегодняшний день полностью отвечает потребностям в перевозках жителей, сообщили в пресс-службе администрации.

Сегодня глава городского округа Сергей Жигалкин встретился с руководством «Авто-экспресса» и вместе с коллегами проверил состояние подвижного состава, а также обсудил графики и маршруты общественного транспорта. Еще одним вопросом на повестке встречи был способ оплаты проезда.

администрация городского округа Котельники

Пассажиры обратили внимание на удобство транспортных средств, которые теперь курсируют по городу. Один из участников встречи вместе с тем отметил, что на маршруте № 474, по его оценке, слишком большой интервал движения.

Жигалкин после этого поручил проработать вопрос сокращения интервала с АО «Мострансавто».