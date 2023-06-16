Подмосковье 16 июня 2023, 15:26 Глава Королева выступил перед жителями с ежегодным обращением Пресс-служба городского округа Королев

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Глава Королева Игорь Трифонов выступил перед жителями с ежегодным обращением. На выступлении присутствовали зампред правительства Московской области Мария Нагорная и министр территориальной политики Елена Ковалева.

Трифонов рассказал о формате «Выездной администрации» и «Встречах во дворах».

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«Открытой коммуникации и прямому диалогу мы уделяем особое внимание. Прежде всего это личные встречи, различные форматы общения — выездные администрации (за 2022 год проведено восемь приемов. Принято: 1164 жителей. В этом году проведено четыре приема. Принято: 759 жителей», — сообщил глава округа.

Особое внимание глава муниципалитета уделил военнослужащим.

«В нашем городе с самого начала специальной военной операции активно действует штаб помощи мобилизованным и их семьям. За каждой семьей закреплен личный куратор. Всего таких семей в нашем городе более 300. За время работы в штаб поступило 695 обращении‌», — сообщил Трифонов.

«Как подчеркнул в своем обращении наш губернатор Андрей Воробьев, отчет глав перед жителями — крайне важный формат. Это точка, с которой можно открыто и непредвзято взглянуть в прошлое, настоящее и будущее округа как жителям, так и руководителю муниципалитета», — отметила Нагорная.

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