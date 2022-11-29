Подмосковье 29 ноября 2022, 20:38 Глава Королева вручил 13 школьникам первые паспорта

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В торжественной обстановке 13 школьников из Королева получили свои первые паспорта. Вместе с документом ребята получили Конституцию России и поздравительную открытку от губернатора.

Оказалось, что многие из ребят в ближайшее время планируют устроиться на работу. Поэтому паспорт им был уже необходим. Например, Карина Власова рассказала, что скоро начнет подрабатывать в библиотеке, а чуть позже мечтает стать помощником юриста.

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«В этот момент я хочу пожелать, чтобы вы помнили, что вы из Королева. Что настоящие патриоты нашей страны, нашей большой великой Родины [работали] здесь. Пускай тяга к знаниям и возможность дружить сопровождают вас всю вашу жизнь», — сказал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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Торжественное вручение паспортов в Королеве проходит раз в месяц. С момента зарождения этой традиции главный документ получили уже более 350 школьников наукограда.

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