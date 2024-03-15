Подмосковье 15 марта 2024, 11:09 Глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова рассказала о досрочном голосовании на выборах для бойцов СВО

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Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова приняла участие в выборах президента в Ногинске. Она рассказала о том, как в непростых условиях голосовали бойцы СВО.

Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта. Для участников СВО голосование провели досрочно. Несмотря на непростые условия, они смогли исполнить гражданский долг при выполнении боевых задач.

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«Сегодня весь мир наблюдает за тем, насколько мы сплочены. Вот насколько мы вместе. Насколько мы сегодня объединены. И это шанс показать им. Показать им то, насколько сильная сегодня наша страна и насколько для нас она важна», — отметила Юлия Белехова.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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