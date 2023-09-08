Подмосковье 08 сентября 2023, 22:04 Глава комитета по культуре в Талдоме проголосовал с помощью системы «Мобильный избиратель» Арина Кузнецова

Читать 360tv в

Глава комитета по культуре, физкультуре, спорту, туризму и работе с молодежью в Талдоме Михаил Лохмоткин принял участие в голосовании на выборах в Подмосковье. Он пришел на участок во дворце спорта «Атлант».

«Сегодня рабочий день, поэтому я проголосовал по месту работы, в Талдоме, а не по месту прописки, с помощью процедуры „Мобильный избиратель“», — заявил Лохмоткин.

Реклама

Механизм «Мобильный избиратель» позволяет гражданам принять участие в выборах на любом участке в пределах избирательного округа.

Голосование продлится до 10 сентября. Для удобства избирателей впервые в регионе применяется формат дистанционного электронного голосования. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».