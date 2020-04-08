Глава Коломенского округа вручил 4500 единиц защитных средств местной больнице

Администрация Коломенского округа передала центральной больнице 4500 единиц средств защиты — масок, бахил и шапочек.

Больше двух не собираться, отделение не покидать и регулярно протирать поверхности дезинфицирующим раствором. Условия карантина дополнили список обязанностей медиков. Врач-гематолог с 6-летним стажем Анастасия Степашкина в непростое время продолжает работать на передовой. В ее отделении — три десятка пациентов. После каждого осмотра — смена перчаток. Дезинфекция помещений — регулярная. Что касается маски, то ее срок работоспособности не более двух часов. Средства индивидуальной защиты сегодня востребованы как никогда.

«Пациенты поступают к нам иногда из эпидемиологически неблагоприятных районов, поэтому средства индивидуальной защиты важны и для защиты врача, и для защиты пациентов», — говорит врач-гематолог ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» Анастасия Степашкина.

И если медицинские работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, то бахил и масок на всех пациентов поликлиник не хватает. Решить проблему дефицита взяла на себя администрация. Для медучреждений они приобрели 4500 медицинских масок, бахил и шапочек. Такого запаса средств защиты пациентам должно хватить надолго.

Чтобы жители могли не покидать квартиры, врачи ведут прием по телефону или выезжают на дом. Сейчас в Коломне работают шесть бригад неотложной и столько же оперативной помощи. Но все равно остаются пациенты, которым посещение поликлиники просто необходимо. Например, для офтальмологического обследования или УЗИ-диагностики. Им как раз и пригодятся бахилы и маски. Полезные подарки распределят между поликлиниками и приемными отделениями больницы.

«Будут раздаваться по мере необходимости, то есть те посетители, которые обратились и у которых нет масок, либо бахил, либо им необходимы шапочки для проведения каких-либо манипуляций, дежурный администратор будет решать на месте все вопросы по мере их возникновения», — объяснила заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» Ольга Миронова.

В непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, медики призывают жителей оставаться дома без крайней необходимости и соблюдать режим самоизоляции.