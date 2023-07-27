Подмосковье 27 июля 2023, 17:32 Глава Коломны назвал сильную армию залогом суверенитета и территориальной целостности России Пресс-служба губернатора Московской области

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Сильная армия является залогом суверенитета и территориальной целостности России, что служит гарантией мирной жизни миллионов жителей страны. Об этом телеканалу «360» рассказал глава Коломны Александр Гречищев.

«Престиж армейской службы вырос за последние годы многократно. Это заслуга многолетней работы президента Владимира Путина. Когда внимание уделяется уровню оснащенности всех видов войск современной техникой, социальной поддержке бойцов и их семей, тогда армия становится по-настоящему сильной», — добавил глава муниципалитета.

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Гречищев сообщил, что мужчины в России добровольно идут служить в армию, чтобы более опытные военные могли выполнять задачи командования.

«Каждый день наши доблестные парни освобождают территории, отодвигают наемников от границ населенных пунктов, в которых каждый день происходят обстрелы мирных жителей. Чем больше территорий переходит под контроль нашей армии, тем больше людей необходимо, чтобы обеспечивать там порядок. Многие российские мужчины это понимают», — заверил собеседник телеканала.

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