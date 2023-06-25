Подмосковье 25 июня 2023, 22:29 Глава Коломны Гречищев выступил с ежегодным обращением к жителям

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Глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев выступил с ежегодным отчетом к жителям округа. Он отметил прогрессы в сфере образования, ЖКХ, медицины и благоустройства Коломны.

По национальному проекту «Образование» в округе построили новый корпус школы № 21, который рассчитан на 525 учеников. В старом здании учебного заведения 70-летней давности приходилось проводить официальные мероприятия на улице из-за тесного пространства. Также в Коломне открыли новую поликлинику в микрорайоне Подлипки в рамках президентской программы «Здравоохранение».

«Современное оборудование, просторные коридоры, понятная система навигации — оказание медицинской помощи здесь осуществляется на самом высоком уровне», отметил глава округа.

Коломна является местом притяжения для туристов, в 2022 году округ посетили более полутора миллиона гостей. Глэмпинги «Страна Оз» и «Лесополье» этой зимой стали одними из самых популярных в Московской области. За последние два года в округе обустроили новые общественные пространства — Михайловская набережную, зону отдыха у Бобренева монастыря, парк «Сосновый бор» и сквер «Арбат» в Озерах.

«Большая реконструкция ждет парк Мира. Реализация проекта запланирована на 2 года. Архитектурно-планировочная концепция прошла обсуждение с жителями, разработан проект. Закрываться для посещения парк не будет, работы проведем этапами», — сообщил Александр Гречищев.

Также глава Коломны затронул тему инвестиций. На текущий момент в округе реализовывают четыре крупных проекта в сфере металлургии и горнодобывающей отрасли. Кроме того, в муниципалитете открывают производства труб, строительных материалов и пластмассовой продукции.

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