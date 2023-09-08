Подмосковье 08 сентября 2023, 21:06 Глава Коломны Александр Гречищев проголосовал на выборах в Подмосковье Виталий Сид

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Глава Коломны Александр Гречищев принял участие в голосовании на выборах в Московской области. Он исполнил гражданский долг на избирательном участке в конькобежном центре.

«Мы должны все вместе сделать выбор за развитие Подмосковья. Мы видим как меняется область, как меняется городской округ Коломна. Призываю всех прийти и сделать свой выбор», — заявил Гречищев.

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Конькобежный центр, где проголосовал Гречищев, является одним из самых значимых и престижных объектов в Коломне.

Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.

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