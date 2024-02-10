Подмосковье 10 февраля 2024, 20:13 Глава Коломны Александр Гречищев обсудил развитие деревень округа с местными старостами Телеканал «360»

Читать 360tv в

В рамках регулярного диалога с жителями городского округа Коломна, глава Александр Гречищев встретился со старостами деревень. На встрече обсудили насущные проблемы и перспективы развития сельских территорий.

Одним из ярких примеров успешной работы местных сообществ стала история Венеры Порядиной, которая после переезда из Москвы в деревню Новоселки во время пандемии, была выбрана старостой. Благодаря ее инициативам и поддержке администрации, к деревне была проложена подъездная дорога, что сделало участки в Новоселках чрезвычайно популярными среди покупателей.

Реклама

На встрече также обсуждались планы по обустройству детской площадки в Новоселках. По словам Александра Гречищева, уже в этом году дети смогут наслаждаться играми в современном игровом городке.

Особое внимание было уделено вопросу газификации деревень. Глава округа поделился радостной новостью: к Новоселкам газ придет не в 2028 году, как планировалось, а значительно раньше. Это стало возможным благодаря активной работе администрации и поддержке региональных и федеральных программ.

Формат живого общения со старостами позволяет оперативно реагировать на запросы и потребности жителей сельской местности, что способствует более эффективному решению проблем и улучшению качества жизни в деревнях округа. Встречи такого формата подтверждают стремление администрации к открытому и конструктивному диалогу с гражданами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что свыше четырех тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».