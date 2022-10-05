Глава Химок распорядился завершить ремонт дороги на Комсомольской улице в кратчайшие сроки | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 02:48 Поделиться Telegram

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Viber Глава Химок распорядился завершить ремонт дороги на Комсомольской улице в кратчайшие сроки Глава Химок Волошин поручил завершить ремонт дороги на Комсомольской в течение недели «360»

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Глава Химок Дмитрий Волошин в ходе еженедельного общегородского совещания рассмотрел обращения жителей, поступившие на официальный портал правительства Московской области «Добродел» и в социальных сетях. Он поручил ускорить работы по ремонту дорог.

В общей сложности поступило 68 вопросов, большинство касались ремонта дорожного полотна на улице Комсомольской. Волошин обратился к своему заместителю Александру Лобачеву, курирующему вопросы дорожного хозяйства.

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«Поручаю вам за неделю завершить ремонт на Комсомольской улице, чтобы уже в следующий вторник мы увидели новое, качественное полотно. На следующем общегородском совещании выйдете с нами на видеосвязь с этой улицы и продемонстрируете результат работы», — сказал глава Химок.

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Площадь ремонта составила почти восемь тысяч квадратных метров. Вдоль дороги планируют обустроить новый тротуар. Всего в 2022 году в Химках намечен ремонт 13 дорог протяженностью 7,5 километра. Пока обновлено полотно на 11 улицах, а также заменено покрытие на парковке у станции «Подрезково».

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