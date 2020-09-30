Глава «ЮнАвиа» рассказал о мечте создать центр юных авиаторов в Подмосковье

По словам Алексея Петухова, уже есть разработки этого проекта и люди, желающие его запустить. Но осталось решить финансовые вопросы.

Планируется, что ребят со всей Московской области начнут учить там летному делу. Они получат военно-техническое воспитание.

Есть мечта, разработки и большая надежда на то, что в Подмосковье появится центр военно-патриотического воспитания юных авиаторов „Орленок“, доступный детям всего региона Алексей Петухов.

Петухов вспомнил, что в 30-х годах прошлого века существовал лозунг «Комсомолец — на самолет». Его могут перефразировать: «Юнармеец — на самолет и дальше — в космос».

Сегодня аэроклуб «ЮнАвиа» — проект с восьмилетней историей. Он берет свое начало еще в 2012 году, когда подростки получили возможность изучать теорию летного дела и практиковать свои навыки.

Клуб расположен в подмосковном Лыткарине. С 2017 года он стал частью юнармейского движения.