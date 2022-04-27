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    27 апреля 2022, 00:08

    Глава Истры вручила четырем жителям округа первые в их жизни паспорта

    Анастасия Максимовских, Татьяна Петрова

    Четыре юных жителя Истры получили свои первые в жизни паспорта. Документы в торжественной обстановке ребятам вручила глава городского округа Татьяна Витушева.

    Глава Истры вручила четырем жителям округа первые в их жизни паспорта | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Глава округа поздравила ребят и пожелала с достоинством нести звание гражданина России.

    «Быть гражданином России — это высокая честь. Я хочу, чтобы с этими мыслями вы каждый прошли свой жизненный путь. Такими, какими вы будете сегодня, завтра и послезавтра — таким и будет наш Истринский городской округ», — сказала Татьяна Витушева.

    Глава Истры вручила четырем жителям округа первые в их жизни паспорта | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Торжественное вручение прошло в здании администрации городского округа. Всего с начала года паспорта уже вручили 17 юным жителям Истры.

    Глава Истры вручила четырем жителям округа первые в их жизни паспорта | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

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