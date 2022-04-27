Глава Истры вручила четырем жителям округа первые в их жизни паспорта

Четыре юных жителя Истры получили свои первые в жизни паспорта. Документы в торжественной обстановке ребятам вручила глава городского округа Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Глава округа поздравила ребят и пожелала с достоинством нести звание гражданина России.

«Быть гражданином России — это высокая честь. Я хочу, чтобы с этими мыслями вы каждый прошли свой жизненный путь. Такими, какими вы будете сегодня, завтра и послезавтра — таким и будет наш Истринский городской округ», — сказала Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Торжественное вручение прошло в здании администрации городского округа. Всего с начала года паспорта уже вручили 17 юным жителям Истры.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что оформление всех документов для беженцев из Донбасса в Московской области должно быть прозрачным.