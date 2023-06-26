Подмосковье 26 июня 2023, 10:01 Глава Истры Татьяна Витушева выступила с ежегодным отчетом перед жителями

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Глава Истры Татьяна Витушева выступила с ежегодным отчетом перед жителями округа. Она подвела итоги проделанной работы за 2022 год.

По словам главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, при личной поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева построена новая Истринская областная больница. Также отремонтированы два фельдшерских пункта, получены 184 единицы нового медоборудования, 33 автомобиля, передвижные амбулатория и фельдшерский пункт.

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В планах на 2023 год завершить капитальные ремонты взрослой поликлиники № 1 в Истре и поликлиники в селе Новопетровское.

Кроме того, построили школу на 825 мест в микрорайоне «Восточный» и пристройка на 400 мест в Глебовском, капитально отремонтировали школу имени Чехова и детский сад № 5 в Дедовске.

К 1 сентября в Павловской Слободе откроется уникальный технический лицей, рядом также строится общеобразовательная школа на 1100 мест. Также в рамках инвестсоглашений возводят школу на 300 мест в деревне Красный поселок и пристройку на 250 мест к Покровской школе.

За прошлый год из аварийных домов расселили 70 человек и обеспечили жильем 22 ребенка-сироты. Свидетельство о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилья получили пять молодых семей.

В округе проводится работа по завершению строительства недостроев в проблемных жилых комплексов. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева вопрос с обманутыми дольщиками в Истре будет полностью снят к 2024 году.

Так, в 2022 году ввели в эксплуатацию дома в жилых комплексах «Новоснегиревский», «Метелица», «Сказка» и «Малая Истра». В этом году завершат строительство четырех домов в «Малой Истре», семи домов в микрорайоне «Восточный», девяти домов в жилом комплексе «Сказка» и трех домов в деревне Селиваниха.

В рамках благоустройства облагородили два парка и центр Истры, первую в округе официальную пляжную зону. В Дедовске обустроили парк «Фабричный» и зону отдыха у пруда Дедово.

Отремонтировали 40 километров автомобильных дорог и более двух километров тротуаров, капитально отремонтировали 64 кровли и 13 фасадов жилых домов, построили три станции очистки воды, котельную в Алехново и очистные сооружения в Лечищево, заменили игровое оборудование на восьми детских площадках, расчистили 23 пожарных пруда.

Особое внимание уделялось поддержке участников СВО и их семьям. На сегодня волонтерами обработано более тысячи заявок, организовано около 200 гуманитарных конвоев, доставлено 500 тонн грузов.

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