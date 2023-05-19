Подмосковье 19 мая 2023, 16:16 Глава Истры Татьяна Витушева проверила готовность детских лагерей к лету

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Глава Истры Татьяна Витушева убедилась в готовности детских лагерей к лету. Она посетила одну из старейших баз отдыха, на территории которой разместятся сразу четыре детских лагеря разной направленности.

Глава Истры Татьяна Витушева проинспектировала готовность детских лагерей к летней оздоровительной кампании. Она посетила одну из старейших и крупнейших по площади баз отдыха, где разместятся сразу четыре детских лагеря разной направленности.

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На территории базы есть все для полноценного отдыха детей: спальные корпуса, клуб-столовая, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивные, игровые и танцевальные площадки. Там же будут работать языковые, творческие и туристические программы.

Летняя загрузка традиционно высокая — это шесть смен по 100 человек. Кроме того, в этом году на базе отдохнут и дети участников СВО. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей получат путевки в летние лагеря.

«В этом году организовываем на базе этих лагерей отдых детей из семей мобилизованных. <…> Этот лагерь дает нам 62 бесплатные путевки <…> для того, чтобы дети членов семей мобилизованных смогли отдохнуть этим летом», — рассказала Татьяна Витушева.

Все детские лагеря в Истре прошли проверку. Сейчас проходят последние приготовления к заезду детей. Первая смена стартует в конце мая.

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