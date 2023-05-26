Подмосковье 26 мая 2023, 08:28 Глава Истры Татьяна Витушева поздравила выпускников Дедовского лицея с последним звонком

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Последние звонки прозвучали в школах Истры для 770 учеников 11-х классов. Глава округа Татьяна Витушева приехала в Дедовский лицей, чтобы поздравить выпускников.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева поздравила учеников Дедовского лицея с последним звонком.

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«В Дедовском лицее у нас 43 выпускника выпускника 11-х классов и 100 выпускников 9-х классов, четыре учащихся претендуют на золотую медаль. Я хочу пожелать им успехов и уверена, что они победят в этом непростом, но важном деле», — сказала Татьяна Витушева.

Впереди самое важное испытание — экзамены. Целый месяц ребята будут сдавать ЕГЭ и набирать баллы для поступления в вузы. И поддерживают не только родители, но и учителя из родного лицея.

«Единая команда успешных, умных и таких красивых, подающих надежды. <…> Нельзя сдержать эмоций в этот день, потому что они все индивидуальны и уникальны. Мы им всем желаем сегодня счастья», — поделилась директор Дедовского лицея Татьяна Гришина.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников с последним звонком в Озерах.

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