26 августа 2023, 10:25
Глава Истры призвала жителей не публиковать фото работы систем ПВО
Глава Истры Витушева запретила жителям обсуждать и публиковать кадры работы ПВО
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева призвала жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО», — уточнила Витушева.
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Она также напомнила, что в Подмосковье действует ограничение на запуск летательных аппаратов.
Около 03:00 в субботу, 26 августа, российская система противовоздушной обороны обнаружила и уничтожила беспилотник возле деревни Покровское. Дрон летел вдоль трассы М-9.
Минобороны России сообщило, что украинские националисты в очередной раз пытались атаковать объекты Москвы и Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что разрушений и пострадавших нет. На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.
В московских аэропортах временно объявили план «Ковер». Все рейсы на прилет и вылет были отменены. После Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили работу.
Ранее силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским городским округом Белгородской области. Киевский режим попытался атаковать регион 26 августа около 09:00.
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