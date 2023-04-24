Подмосковье 24 апреля 2023, 14:15 Глава Истры поздравила жителей с Днем труда

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День труда отпраздновали в молодежном центре «Мир» в Истре. Глава округа Татьяна Витушева поздравила трудовые династии и мастеров своего дела, отличившихся в различных отраслях.

«Поздравляю вас всех с праздником труда. В первую очередь в такой праздник я желаю всем вам без исключений реализации и профессионального роста. И, конечно, здоровья на свершение всех этих трудовых подвигов», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Участниками праздника стали работники разных сфер — от учителей до бригадиров и инструкторов спорта. Грамотами и подарками наградили трудовые династии, среди них — семья учителей Максимовых-Смазновой-Петрова и семья инженеров-строителей Гольтяповых-Катаева-Тихоновых. Все они вносят вклад в благополучие и развитие Истринского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил с профессиональным праздником специалистов, которые работают в органах местного самоуправления.

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