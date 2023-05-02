Подмосковье 02 мая 2023, 16:30 Глава Истры поздравила с профессиональным праздником работников пожарной службы в Дедовске

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Глава Истры приехала в Дедовск, чтобы поздравить с профессиональным праздником работников пожарной части № 222. Татьяна Витушева вручила им благодарственные письма и подарки.

Сегодня около 40 человек работают в пожарной части в Дедовске. Лучшие из них получили юбилейные медали ко Дню пожарной охраны России.

«Профессиональный праздник — это быть причастным к чему-то уникальному, а в вашем случае и к великому. <…> Ваша работа — это служба, вы каждый день идете на риск», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

С началом пожароопасного сезона работы стало больше. Только за последний месяц у пожарных было 94 вызова, а с начала года они совершили уже 264 выезда.

Всего за время существования части пожарные совершили более шести с половиной тысяч выездов.

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