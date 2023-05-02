02 мая 2023, 16:30
Глава Истры поздравила с профессиональным праздником работников пожарной службы в Дедовске
Глава Истры приехала в Дедовск, чтобы поздравить с профессиональным праздником работников пожарной части № 222. Татьяна Витушева вручила им благодарственные письма и подарки.
Сегодня около 40 человек работают в пожарной части в Дедовске. Лучшие из них получили юбилейные медали ко Дню пожарной охраны России.
«Профессиональный праздник — это быть причастным к чему-то уникальному, а в вашем случае и к великому. <…> Ваша работа — это служба, вы каждый день идете на риск», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
С началом пожароопасного сезона работы стало больше. Только за последний месяц у пожарных было 94 вызова, а с начала года они совершили уже 264 выезда.
Всего за время существования части пожарные совершили более шести с половиной тысяч выездов.
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Истра
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