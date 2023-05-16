Подмосковье 16 мая 2023, 08:45 Глава Химок взял под контроль обращения жителей домов на проспекте Мельникова и Молодежном проезде

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Глава Химок вместе с инспекторами Главного управления содержания территорий Московской области проверил качество содержания дворов и детских площадок на проспекте Мельникова и Молодежном проезде. Все обращения жителей взяли под контроль.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обсудил с жителями их пожелания по благоустройству дворов. Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства возьмут просьбы химчан в работу. Например, около дома № 7 на проспекте Мельникова проведут разуклонку дороги, чтобы после дождей около подъезда № 4 не оставались лужи.

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Каждый год в Химках комплексно благоустраивают дворы с учетом пожеланий жителей. Так, в прошлом году привели в порядок 25 дворов, а в этом обустроят еще 27. Все работы завершат осенью.

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