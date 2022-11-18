18 ноября 2022, 13:07
Глава Химок взял на личный контроль озвученные на встрече с жителями вопросы
Глава городского округа Химки обсудил с жителями вопросы ЖКХ и благоустройства. Все озвученные проблемы были взяты на личный контроль главы.
Прием жителей глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вел вместе с заместителем Химкинского городского прокурора Ильей Костиком.
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Переехавшая в Химки из Донецка Людмила Коваленко на встрече попросила оказать ее семье материальную поддержку. Этот вопрос вынесут на заседание Совета депутатов городского округа. Ранее женщине уже оказали содействие в трудоустройстве на одно из местных предприятий.
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Химчанка Галина Ефимова обратилась к главе с жилищным вопросом. Женщина проживает в небольшой двухкомнатной квартире вместе с дочерями и ждет очереди на получение жилья по социальному найму. Ей предложили обсудить возможные варианты временного жилья.
Председатель совета дома № 4 на улице Кудрявцева Наталья Иванова попросила заменить в подъезде балконные двери и окна, а также обновить трубы в подвале. Дмитрий Волошин поручил управлению ЖКХ взять решение этого вопроса на контроль.
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Химки
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