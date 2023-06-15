Подмосковье 15 июня 2023, 23:08 Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям

Читать 360tv в

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин выступил перед жителями в своем ежегодном обращении. Он рассказал о модернизации здравоохранения, образовании, ЖКХ, экономике, транспортной инфраструктуре и социальной сфере.

Мероприятие прошло в усадьбе Середниково. Для удобства химчан администрация организовала прямую трансляцию обращения Волошина в соцсетях. На мероприятии присутствовали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев и телеведущий Дмитрий Губерниев. Также на нем были учителя, врачи, волонтеры, представители общественных организаций города, предприниматели и другие жители.

Реклама

«Житель всегда прав — это правило, которым мы руководствуемся ежедневно в своей работе. Самое важное для нас, чтобы жители чувствовали перемены в своем городе. За 10 лет при поддержке губернатора мы реализовали сотни проектов, которые изменили жизнь химчан к лучшему», — отметил Волошин.

По его словам, среди особо важных достижений округа за 10 лет — открытие 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов, девяти палисадиков, а также строительство 18 спорткомплексов, музейно-выставочного комплекса «Артишок» и большой сцены театра «Наш дом».

«От лица губернатора Московской области Андрея Воробьева хочу поблагодарить всю команду главы Дмитрия Волошина за непростую, тяжелую, но очень важную для жителей работу», — заявил Хромушин.

Волошин отметил, что в округе приступили к полной реконструкции теплосетей, обновлению системы водоснабжения и модернизации уличного освещения.

«Еще во время избирательной кампании жители говорили мне, что хотят проводить свой досуг в Химках. За этот небольшой период в городском округе обновилось абсолютное большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств», — поделилась Роднина.

В Химках улучшили жилищные условия более 640 семей очередников. Почти тысяча многодетных получили земельные участки, вручили ключи от обустроенных квартир 129 детям-сиротам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».