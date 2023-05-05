Подмосковье 05 мая 2023, 15:01 Глава Химок встретился с ветеранами перед Днем Победы

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Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с ветеранами округа в преддверии Дня Победы. Участие в мероприятии приняли фронтовики, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, блокадники, труженики тыла и дети войны.

Глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин на встрече отметил, что сегодня с ветеранов берут пример российские военнослужащие, защищающие мирных жителей Донбасса.

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«Мы никогда не забудем подвиг, который совершило ваше поколение для нас и для наших детей. Вы — наша гордость. От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Победы», — сказал глава.

Ветераны поделились своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Мария Никитична Алексеева, будучи ребенком, попала в концлагерь. Советские солдаты освободили девочку и жителей ее деревни в Польше.

Блокадница Надежда Ивановна Туманова прочла стихотворение и поблагодарила администрацию за налаженную работу кураторов, которые закреплены за каждым ветераном и готовы помочь в любом вопросе.

Председатель Совета ветеранов войны Станислав Анатольевич Синдеев отметил работу администрации по благоустройству парков и поблагодарил главу округа за встречу.

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